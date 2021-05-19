Добрый день! Необходимо сделать видео-ролик про заполнение заявления на загранпаспорт через госуслуги. zagranpasport.ru - сервис по подготовке документов и срочному оформлению паспортов. У нас уже есть 1 основной ролик про взаимодействие с нами ...
Монтаж видео до 3 минут
По ТЗ смонтировать видео.
Элементы видео:
Нарезки из youtube и видео стоков (в тз дается ссылка и секунды, нужно вырезать и вставить)
Инфографика из купленных файлов (нужно подобрать из купленных файлов подходящие под тз и вставить в видео)
Аудиозапись голоса и звуковая дорожка.
Заявки фрилансеров
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