Монтаж видео до 3 минут

По ТЗ смонтировать видео.

Элементы видео:

Нарезки из youtube и видео стоков (в тз дается ссылка и секунды, нужно вырезать и вставить)

Инфографика из купленных файлов (нужно подобрать из купленных файлов подходящие под тз и вставить в видео)

Аудиозапись голоса и звуковая дорожка.