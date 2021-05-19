Монтаж видео до 3 минут

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Закрыт33 заявки862 просмотра

По ТЗ смонтировать видео.

Элементы видео: 

Нарезки из youtube и видео стоков (в тз дается ссылка и секунды, нужно вырезать и вставить)

Инфографика из купленных файлов (нужно подобрать из купленных файлов подходящие под тз и вставить в видео)

Аудиозапись голоса и звуковая дорожка.

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