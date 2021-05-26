Разработать видео-креатив для рекламы в ФБ для мобильного приложения

$361
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка126 просмотров

Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложенияТребования:Длина видео: 15-20 секунд;Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту в ФБ или Инстаграме и обратили внимание на рекламный креатив;Язык креатива: английский;Подготовить в 2х форматах: 1080х1920, 1080х1350;Креатив должен заканчиваться пекшотом.

4 года назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

giff_f
Данил 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$361
14 дней
Escrow
Быстро и профессионально!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

giff_f
Данил 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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