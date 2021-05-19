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Создать видео-ролик
Добрый день!
Необходимо сделать видео-ролик про заполнение заявления на загранпаспорт через госуслуги.
zagranpasport.ru - сервис по подготовке документов и срочному оформлению паспортов. У нас уже есть 1 основной ролик про взаимодействие с нами клиентов: https://youtu.be/4qAfRHXimsg Нужно сделать похожий.
Ролик должен содержать в себе вступление (немного о том, что можно и не ходить на госуслуги, а можно сразу к нам), и сам процесс формирования заявления.
Полный текст готов.
2 часть про заявление визуализирована, видео составлено на основе презентации из скриншотов.
Озвучка также готова, она доступна по ссылке, наложена на видео по госуслугам:
https://drive.google.com/file/d/1a53ztfwqseuPADIfAyPYzjs3ce9YbIR2/view?usp=sharing
Если нужны инструменты, которые были использованы в первом ролике, сможем добыть.
Ждем своего исполнителя :)
Заявки фрилансеров
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