Видео-ролики на заказ
Занимаюсь созданием качественных видеороликов в Adobe After Effects.
Это может быть:
- видео-презентация;
- слайд-шоу;
- промо-ролик;
- видео-поздравление;
- отбивка/логотип/intro;
- эффектные титры к вашему видео
- видео для Instagram stories
Также создаю лендинги на Tilda
Презентации в PowerPoint
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель, всегда на связи! Работа выполнена безупречно, даже раньше оговоренного срока! рекомендую
Ответный отзыв
Яна прекрасный заказчик и собеседник :) Приятно было работать) Рекомендую! :)