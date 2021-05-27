vd_video

Виктория vd_video

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Видео-ролики на заказ

Занимаюсь созданием качественных видеороликов в Adobe After Effects.

Это может быть:

- видео-презентация;

- слайд-шоу;

- промо-ролик;

- видео-поздравление;

- отбивка/логотип/intro;

- эффектные титры к вашему видео

- видео для Instagram stories

Также создаю лендинги на Tilda

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Отзывы заказчиков

Yana-na
Яна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Нарезать из видеоролика в 5 минут три коротких ролика для рекламы
Отличный исполнитель, всегда на связи! Работа выполнена безупречно, даже раньше оговоренного срока! рекомендую
Яна прекрасный заказчик и собеседник :) Приятно было работать) Рекомендую! :)
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