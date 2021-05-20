Видео длительностью 27 секунд, девушка говорит на испанском языке. Другая девушка записала аудио, где произносит подобный же текст, но не точь в точь, стараясь попадать под то что говорит девушка на видео. Нужно сделать замену ...
Видеомонтаж ролика для ютюба под ключ
Видеомонтаж ролика для ютюб под ключ. по правилам ютюб. На постоянной основе.
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