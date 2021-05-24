Нужно сделать видео, рекламный ролик услуг, услуги необычные но рекламу делать надо и потому видео надо.Видео желательно с озвучкой. сайт http://12ads.ru/ .Все ключевые фразы и т.д там есть, любое видео на ваш вкус, секунд ...
Анимированный текст
Нужно добавить анимированный текст на одно видео длиной 30 сек для инстаграма, формат 1:1.
Оплата - 500 рублей за одно видео, желательно предоставить 3 разных варианта на выбор.
Если нам понравится ваша работа, мы увеличим заказ на несколько подобных видео. Все выдержано в едином стиле, по факту нужно будет просто заменить исходное видео.
Срок выполнения — 3 дня.
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