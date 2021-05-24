Анимированный текст

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт30 заявок1161 просмотр

Нужно добавить анимированный текст на одно видео длиной 30 сек для инстаграма, формат 1:1.

Оплата - 500 рублей за одно видео, желательно предоставить 3 разных варианта на выбор.

Если нам понравится ваша работа, мы увеличим заказ на несколько подобных видео. Все выдержано в едином стиле, по факту нужно будет просто заменить исходное видео.

Срок выполнения — 3 дня.

4 года назад
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