Нужно сделать видео, рекламный ролик услуг, услуги необычные но рекламу делать надо и потому видео надо.Видео желательно с озвучкой. сайт http://12ads.ru/ .Все ключевые фразы и т.д там есть, любое видео на ваш вкус, секунд ...
Создать видео ролика CRM системы
Приветствую.
Нужно сделать 3 ролика длинною в 20-40сек и 1 минуту.
Сайт продукта https://afiled.com
Подробное тз есть.
В видео основная цель указать:
● Удобство и простота освоения.
Над дизайном приложения работали лучшие специалисты, которые создали действительно эргономичный и простой в освоении проект.
· Telegram
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· Binomo и Keitaro
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