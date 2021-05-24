Создать видео ролика CRM системы

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка101 просмотр

Приветствую. 

Нужно сделать 3 ролика длинною в 20-40сек и 1 минуту. 

Сайт продукта https://afiled.com

Подробное тз есть.

В видео основная цель указать: 

● Удобство и простота освоения.

Над дизайном приложения работали лучшие специалисты, которые создали действительно эргономичный и простой в освоении проект.

· Telegram 

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· Binomo и Keitaro

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4 года назад
volodymyrzvezdov
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Мария
 
34 года
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
7 отзывов
4 года назад