Нужно сделать видео, рекламный ролик услуг, услуги необычные но рекламу делать надо и потому видео надо.Видео желательно с озвучкой. сайт http://12ads.ru/ .Все ключевые фразы и т.д там есть, любое видео на ваш вкус, секунд ...
Видео для благотворительной акции
Здравствуйте, Татьяна.
Очень понравились ваши работы.
Возьметесь ли вы за разработку видеоролика благотворительной акции "Дети-бабочки". Все материалы есть.
Мы сделали несколько версий, но выходит не то, что хотелось бы. Поэтому решили обратиться к вам.
Необходимо сделать динамично, но очень трогательно. Должен быть призыв, чтобы люди хотели помочь детям.
Пока не особо получается донести месседж через ролик.
Вот наш ролик. но он не особо хорошо получился... https://youtu.be/ytqI3hV8kyc
все исходники есть.
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