Видео для благотворительной акции

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка129 просмотров

Здравствуйте, Татьяна.

Очень понравились ваши работы.

Возьметесь ли вы за разработку видеоролика благотворительной акции "Дети-бабочки". Все материалы есть.

Мы сделали несколько версий, но выходит не то, что хотелось бы. Поэтому решили обратиться к вам.

Необходимо сделать динамично, но очень трогательно. Должен быть призыв, чтобы люди хотели помочь детям.

Пока не особо получается донести месседж через ролик.

Вот наш ролик. но он не особо хорошо получился... https://youtu.be/ytqI3hV8kyc

все исходники есть. 

4 года назад
tttp
42 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад