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Елена tttp

 
41 годКорея/Сеул
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Видео для благотворительной акции

    Здравствуйте, Татьяна. Очень понравились ваши работы. Возьметесь ли вы за разработку видеоролика благотворительной акции "Дети-бабочки". Все материалы есть. Мы сделали несколько версий, но выходит не то, что хотелось бы. Поэтому решили обратиться к вам. Необходимо ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • OpenCart. Доработка оформления заказа.

    При заказе на определенную сумму (например, 3000$ (сумму устанавливает администратор магазина)), предлагаются подарки на выбор (какие именно подарки — тоже должен устанавливать администратор). Выбор подарков должен отражаться при оформлении заказа. Жду предложения по стоимости и срокам.

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • OpenCart доработка системы бонусных балов

    Нужна доработка системы бонусных баллов для Опенкарт. (или разработка нового модуля) Задание: - Клиент совершает покупку на сумму (например) 1000 долл. Ему в копилку 0,3 % от суммы заказа. - Эти деньги он может использовать ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад