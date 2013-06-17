Здравствуйте, Татьяна. Очень понравились ваши работы. Возьметесь ли вы за разработку видеоролика благотворительной акции "Дети-бабочки". Все материалы есть. Мы сделали несколько версий, но выходит не то, что хотелось бы. Поэтому решили обратиться к вам. Необходимо ...
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт3 года назад
При заказе на определенную сумму (например, 3000$ (сумму устанавливает администратор магазина)), предлагаются подарки на выбор (какие именно подарки — тоже должен устанавливать администратор). Выбор подарков должен отражаться при оформлении заказа. Жду предложения по стоимости и срокам.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужна доработка системы бонусных баллов для Опенкарт. (или разработка нового модуля) Задание: - Клиент совершает покупку на сумму (например) 1000 долл. Ему в копилку 0,3 % от суммы заказа. - Эти деньги он может использовать ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт11 лет назад