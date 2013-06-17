Здравствуйте, Татьяна. Очень понравились ваши работы. Возьметесь ли вы за разработку видеоролика благотворительной акции "Дети-бабочки". Все материалы есть. Мы сделали несколько версий, но выходит не то, что хотелось бы. Поэтому решили обратиться к вам. Необходимо ...