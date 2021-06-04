Создать анимационный ролик (тизер ютуб ранозаживляющий крем)

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Завершен6 заявок375 просмотров

Тех задание ролик под youtube

Формат: FullHD

1 вариант ролика

Длительность до 15 сек

Шрифт Optima

1 блок текст: «Быстро заживляющий крем «Пан Вилон» и показать тюбик пан вилона

2 блок: Показать на одном экране три главные проблемы, которые решает «Пан Вилон»

1. Заживление раны

2. Ожог

3. Рубцы

Всё должно быть всё в режиме stop motion. То есть рана заживать, ожог проходить, рубцы затягиваться, либо можно изобразить сыпь и как она уходит.

И показать рядом часы, что это мгновенно делается, очень быстро.

3 блок: "Заказывайте на «CLUB120»

4 блок: Лого Club120

Ссылка на лого:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fQHLYbVjkcSd7PTvcXeG2qYPOQsKvGOU

фото:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LC3rYASXFqlIEATIxe--jI03CDg_DQ-8

4 года назад
guest_16179681013199
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Выбранный исполнитель

SvitDM
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