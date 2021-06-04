Нам нужно сделать видео рекламу по примерам для наших проектов - всего 20 шт. Мы никак не хотим участвовать в процессе разработки. Нужно сделать под ключ: тексты, сценарий, озвучка... - ...
Создать анимационный ролик (тизер ютуб ранозаживляющий крем)
Тех задание ролик под youtube
Формат: FullHD
1 вариант ролика
Длительность до 15 сек
Шрифт Optima
1 блок текст: «Быстро заживляющий крем «Пан Вилон» и показать тюбик пан вилона
2 блок: Показать на одном экране три главные проблемы, которые решает «Пан Вилон»
1. Заживление раны
2. Ожог
3. Рубцы
Всё должно быть всё в режиме stop motion. То есть рана заживать, ожог проходить, рубцы затягиваться, либо можно изобразить сыпь и как она уходит.
И показать рядом часы, что это мгновенно делается, очень быстро.
3 блок: "Заказывайте на «CLUB120»
4 блок: Лого Club120
Ссылка на лого:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fQHLYbVjkcSd7PTvcXeG2qYPOQsKvGOU
фото:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LC3rYASXFqlIEATIxe--jI03CDg_DQ-8
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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