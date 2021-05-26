Монтаж видеороликов. Подбор контента.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок545 просмотров

Нужен  видео-монтажер для христианского  канала.,который будет подбирать контент, или подбор контента может осуществляться отдельным человеком.

На основании исходников.

1 ролик в неделю 

длительность ролика 10-12 минут, очень динамичный

Желательно быть в теме.

Требования:

1. Уметь работать с анимацией/переходами/инфографика/трекинги и т.п.

2. Уметь находить нужные кадры под тему, но не заезженные и всеми использованные. !

3. Уметь Выполнять сроки! 

Пишите Ваши пожелания по оплате!

4 года назад
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