Монтаж видеороликов. Подбор контента.

Нужен видео-монтажер для христианского канала.,который будет подбирать контент, или подбор контента может осуществляться отдельным человеком.

На основании исходников.

1 ролик в неделю

длительность ролика 10-12 минут, очень динамичный

Желательно быть в теме.

Требования:

1. Уметь работать с анимацией/переходами/инфографика/трекинги и т.п.

2. Уметь находить нужные кадры под тему, но не заезженные и всеми использованные. !

3. Уметь Выполнять сроки!

Пишите Ваши пожелания по оплате!