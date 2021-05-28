Заснять геймплей пяти Android-игр

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  2. Видеомонтаж
Закрыт47 заявок7055 просмотров

Заснять геймплей Android-игр.

Примеры:

https://www.youtube.com/watch?v=SwR2hFZktOs – Stack Colors 2

https://www.youtube.com/watch?v=315kaWHiKx8 – Rope-Man Run

https://www.youtube.com/watch?v=MHNkD_S1xXM – Lick Runner

https://www.youtube.com/watch?v=MR6Sr05OpWQ – Hair Challenge

https://www.youtube.com/watch?v=afGGwBCCm9s – Cube Surfer

Заснять 10 видео в вышеупомянутых играх, по два видео на игру, по минуте простейшего

геймплея в каждом видео.

После выполнения заказа рассмотрим возможность постоянного сотрудничества. Платим 15 рублей за каждое видео (150 за 10 минутных видео), в будущем возможны бонусы.

Разрешение видео: 1920x1080, горизонтальный или вертикальный формат зависит от игры.

Понадобится: смартфон с разрешением экрана Full HD (1920x1080), функция захвата экрана, аккаунт telegram для связи (в заявке сразу указывайте свой никнейм в telegram).

Android
4 года назад
PavelBor
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