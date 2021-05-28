Требования:Есть игра раскраска по номерам. Нужной сделать небольшой ролик для апп сторе, есть образецAnimated titles + End Scene(Packshot), Video editing, Dynamic Transitions, Visual Effects(VFX)15-20 secВ случае удачного партнерства будет открыта дорог к дальнейшему сотрудничеству - ...
Заснять геймплей пяти Android-игр
Заснять геймплей Android-игр.
Примеры:
https://www.youtube.com/watch?v=SwR2hFZktOs – Stack Colors 2
https://www.youtube.com/watch?v=315kaWHiKx8 – Rope-Man Run
https://www.youtube.com/watch?v=MHNkD_S1xXM – Lick Runner
https://www.youtube.com/watch?v=MR6Sr05OpWQ – Hair Challenge
https://www.youtube.com/watch?v=afGGwBCCm9s – Cube Surfer
Заснять 10 видео в вышеупомянутых играх, по два видео на игру, по минуте простейшего
геймплея в каждом видео.
После выполнения заказа рассмотрим возможность постоянного сотрудничества. Платим 15 рублей за каждое видео (150 за 10 минутных видео), в будущем возможны бонусы.
Разрешение видео: 1920x1080, горизонтальный или вертикальный формат зависит от игры.
Понадобится: смартфон с разрешением экрана Full HD (1920x1080), функция захвата экрана, аккаунт telegram для связи (в заявке сразу указывайте свой никнейм в telegram).
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