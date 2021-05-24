Разработать видео-креатив для рекламы в ФБ для мобильного приложения

$175
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка116 просмотров

Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложения

Требования:

  • Длина видео: 15-20 секунд;
  • Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту в ФБ или Инстаграме и обратили внимание на рекламный креатив;
  • Язык креатива: английский;
  • Подготовить в 2х форматах: 1080х1920, 1080х1350;
  • Креатив должен заканчиваться пекшотом.
Более подробное ТЗ здесь. (Вдруг внутри ТЗ будут ссылки с закрытым доступом - запросите, пожалуйста)
4 года назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

masharella
Мария 
34 года
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 года назад
$175
7 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

masharella
Мария 
34 года
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Анимация авторского шрифта. Презентация шрифта в after effects.

    Сделать небольшой анимационный ролик в Adobe After Effects под музыку (30 сек-1мин), который представляет авторский шрифт (прикрепляю файл со шрифтом). Также прикрепляю файл где подробно описано задание. Итоговый вариант представить файлом after effects и файл ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимированный текст

    Нужно добавить анимированный текст на одно видео длиной 30 сек для инстаграма, формат 1:1. Оплата - 500 рублей за одно видео, желательно предоставить 3 разных варианта на выбор. Если нам понравится ваша работа, ...

    Видеомонтаж30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать видео ролик услуг

    Нужно сделать видео, рекламный ролик услуг, услуги необычные но рекламу делать надо и потому видео надо.Видео желательно с озвучкой. сайт http://12ads.ru/ .Все ключевые фразы и т.д там есть, любое видео на ваш вкус, секунд ...

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать видео-креатив для рекламы в ФБ для мобильного приложения

    $30

    Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложения Требования: Длина видео: 15-20 секунд;Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту в ФБ или ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Проверка наличия методов пополнения в терминалах в Москве

    Необходимо проверить наличие возможности пополнения различных компаний в 16 терминалах в Москве и записать видео процесс заполнения запрашиваемых полей. Фото и видео-материалы загрузить на Яндекс.Диск и заполнить Excel-таблицу необходимыми данными  https://disk.yandex.ru/d/ZLRyUJgtWPogZQ

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    4 года назад