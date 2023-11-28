Ejikav

Юрий Ejikav

 
29 летБеларусь/Гомель
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад

Виды работ:

1) Рекламные ролики( промо для вашего бизнеса,продукта, сайта )

2) Слайд шоу ( семейные, свадебные )

3) Превью и интро для вашего ютуб канала

4) Личные и корпоративные презентации

5) Свадебные фильмы и клипы

6) Нарезки стримов

Монтаж:

1) Нарезка исходного материала

2) Кадрирование

3) Цветокоррекция

4) Стабилизация видео

5) Наложение текста и субтитров