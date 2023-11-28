Виды работ:
1) Рекламные ролики( промо для вашего бизнеса,продукта, сайта )
2) Слайд шоу ( семейные, свадебные )
3) Превью и интро для вашего ютуб канала
4) Личные и корпоративные презентации
5) Свадебные фильмы и клипы
6) Нарезки стримов
Монтаж:
1) Нарезка исходного материала
2) Кадрирование
3) Цветокоррекция
4) Стабилизация видео
5) Наложение текста и субтитров
Я против войны в Украине!
Портфолио
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