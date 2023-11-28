Виды работ: 1) Рекламные ролики( промо для вашего бизнеса,продукта, сайта ) 2) Слайд шоу ( семейные, свадебные ) 3) Превью и интро для вашего ютуб канала 4) Личные и корпоративные презентации 5) Свадебные фильмы и клипы 6) Нарезки стримов Монтаж: 1) Нарезка исходного материала 2) Кадрирование 3) Цветокоррекция 4) Стабилизация видео 5) Наложение текста и субтитров

Я против войны в Украине !