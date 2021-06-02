Необходимо создать 3 видеоролика о велопутешествии по уже снятому материалу: 1) промо ролик - самые интересные и красочные моменты (2-3 минуты) 2) первый эпизод - ключевые моменты первых двух дней путешествия (20-25 минут) ...
Видео для показа функциональности приложенного продукта.
Порядок действий:
Текстовое окно
1. Показать Шкаф, наплыв
Текстовое окно
2. Скрыть дверь, петли и замок
Текстовое окно
3. Наплыв назад, наплыв вперед на все содержимое шкафа
Текстовое окно
4. Крупный план на верхний ряд
Текстовое окно
5. Крупный план на 2 ключа
Текстовое окно
6. Попытаться вынуть ключи два левых
Текстовое окно
7. Это не должно получиться
Текстовое окно
8. Повернуть один ключ, красный, вынуть зеленый
Текстовое окно
9. Вставить зеленый, повернуть, вынуть красный
Текстовое окно
10. На место красного вставить желтый
Текстовое окно
11. Повернуть желтый, вынуть зеленый
Текстовое окно
Длительность примерно 80-120 секунд
Для понимания необходимо пообщаться на WhatsApp
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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