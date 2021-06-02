Видео для показа функциональности приложенного продукта.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка127 просмотров

Порядок действий:

Текстовое окно

1. Показать Шкаф, наплыв

Текстовое окно

2. Скрыть дверь, петли и замок

Текстовое окно

3. Наплыв назад, наплыв вперед на все содержимое шкафа

Текстовое окно

4. Крупный план на верхний ряд

Текстовое окно

5. Крупный план на 2 ключа

Текстовое окно

6. Попытаться вынуть ключи два левых

Текстовое окно

7. Это не должно получиться

Текстовое окно

8. Повернуть один ключ, красный, вынуть зеленый

Текстовое окно

9. Вставить зеленый, повернуть, вынуть красный

Текстовое окно

10. На место красного вставить желтый

Текстовое окно

11. Повернуть желтый, вынуть зеленый

Текстовое окно

Длительность примерно 80-120 секунд

Для понимания необходимо пообщаться на WhatsApp

4 года назад
el0082
49 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kennykiller137
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$110
4 дня
Escrow
Проект сделан вовремя, как обычно с отличным результатoм.
Как всегда отличное задание и прекрасная коммуникация!

Заявки фрилансеров

kennykiller137
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад

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