Монтаж видео

Нужно сделать красивое и информативное видео о программе (https://www.leadertask.ru/) на 1 минуту.

Озвучку сделаем отдельно, если предложите свою - обсудим. Формат больше похож на скринкаст, но дальше буду использовать его в рекламе. Скину основные материалы и дам доступ к программе, если нужно будет что-то подснять.

Чек - лист требований по видео

https://docs.google.com/document/d/149sDNw6uCdiNff1OF2ob94AMLhPqqikX44wVTFuotgs/edit?usp=sharing