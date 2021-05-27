Игровой онлайн-проект на украинском рынке. Необходима запись коротких видео-роликов "под ключ"(съемка/монтаж/актриса) от имени Вип-менеджера (миловидная девушка в офисном костюме). Видео будет предназначено для отправки клиентам в мессенджеры. Тема: поздравление с Днем рождения/праздниками/победой. ...
Монтаж видео
Нужно сделать красивое и информативное видео о программе (https://www.leadertask.ru/) на 1 минуту.
Озвучку сделаем отдельно, если предложите свою - обсудим. Формат больше похож на скринкаст, но дальше буду использовать его в рекламе. Скину основные материалы и дам доступ к программе, если нужно будет что-то подснять.
Чек - лист требований по видео
https://docs.google.com/document/d/149sDNw6uCdiNff1OF2ob94AMLhPqqikX44wVTFuotgs/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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