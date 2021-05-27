Монтаж видео

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок836 просмотров

Нужно сделать красивое и информативное видео о программе (https://www.leadertask.ru/) на 1 минуту.

Озвучку сделаем отдельно, если предложите свою - обсудим. Формат больше похож на скринкаст, но дальше буду использовать его в рекламе. Скину основные материалы и дам доступ к программе, если нужно будет что-то подснять. 

Чек - лист требований по видео

https://docs.google.com/document/d/149sDNw6uCdiNff1OF2ob94AMLhPqqikX44wVTFuotgs/edit?usp=sharing

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gvozdok
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