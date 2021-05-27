Ищу человека со знанием английского и грузинского (грузинский родной) для перевода видео, изготовления и наложения субтитров с последующим монтажом нового видео. Ссылку отправлю в личку. Сделать нужно до 15:00 28 мая. Оплата wmz/юмани. Приблизительный ...
Оформление сториз для Инсты
1. Монтаж видео
2. Добавлять субтитры для видео
3. Оформлять опросы
и т.д.
Делать нужно будет на регулярной основе от 3 до 5 сториз в день, иногда нужно монтировать видео с вебинаров для размещения в инсте.
Так же возможно нужно будет вести 2 страницы мужа
Важно :
- скорость обработки видео
- важно чтобы мне не приходилось разъяснять каждый раз ,что вырезать , а что нет и что нужно написать.
В сложных экспертных видео я ещё могу пояснять, но когда что-то простое, то хочется просто отравить видео и чтобы оно как можно быстрее было выложено.
У меня был супер-сторизмейкер мечты, но она решила стать продюсером.
Очень ищу такого же милого и умного человека, который станет мне верным помощником!
Идеально, если у Вас есть ссылка на портфолио.
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