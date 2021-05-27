Оформление сториз для Инсты

1. Монтаж видео

2. Добавлять субтитры для видео

3. Оформлять опросы

и т.д.

Делать нужно будет на регулярной основе от 3 до 5 сториз в день, иногда нужно монтировать видео с вебинаров для размещения в инсте.

Так же возможно нужно будет вести 2 страницы мужа

Важно :

- скорость обработки видео

- важно чтобы мне не приходилось разъяснять каждый раз ,что вырезать , а что нет и что нужно написать.

В сложных экспертных видео я ещё могу пояснять, но когда что-то простое, то хочется просто отравить видео и чтобы оно как можно быстрее было выложено.

У меня был супер-сторизмейкер мечты, но она решила стать продюсером.

Очень ищу такого же милого и умного человека, который станет мне верным помощником!

Идеально, если у Вас есть ссылка на портфолио.