Deiwstar

Даниил Deiwstar

 
27 летУкраина/Сумы
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Контент-мейкер

﻿Я занимаюсь контент-мейкерством уже свыше 8 лет, начинал работать в СММ Агенстве "Кайот", после перешел в инстаграм.

Работаю с крупными инстаграм-пабликами уже более 5 лет, такими как:

Опыт был со многими инстаграм проектами, по мимо развлекательной тематики, начиная от спортивных новостей, заканчивая контентом для адалт-индустрии.

Примеры моей работы можно наглядно наблюдать в страницах, которые веду в данным момент (Правда они почти все в блоке сейчас)

Владею:

- Photoshop

- Видеомонтаж: Camtasia Studio, Inshot

- Был опыт работы с СРМ системой

Я предоставляю такие услуги:

-Ежедневная публикация новостей на любую тематику.

-Проведение конкурсов в группе.

-Наполнение группы контентом (фото,аудио,видео материалами);

-Работаю как с инстаграмом, так и с другими соцсетями

-Работаю ежедневно.

-Гарантирую качественное и своевременное выполнение своих обязанностей.

Мои контакты:

  • Telegram: @deiwstar
  • WhatsApp: +380999072496
Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
2 года назад
Видео-отзыв на телефон на 15 секунд о сервисе для предпринимателей
Рад сотрудничеству с Даниилом, все четко и быстро, рекомендую!
Все отлично, спасибо!
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