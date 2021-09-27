Контент-мейкер
Я занимаюсь контент-мейкерством уже свыше 8 лет, начинал работать в СММ Агенстве "Кайот", после перешел в инстаграм.
Работаю с крупными инстаграм-пабликами уже более 5 лет, такими как:
- instagram.com/fails_vidos
- instagram.com/video.kek
- instagram.com/psixos_vidos
- instagram.com/stydoba_tv
- instagram.com/music__off
- instagram.com/hotdance.tv
- instagram.com/silnoe_video
- instagram.com/orvidz
- Так же вёл крупный Паблик - instagram.com/student.tv, instagram.com/fails_day, instagram.com/videorussia, до их продажи.
Примеры моей работы можно наглядно наблюдать в страницах, которые веду в данным момент (Правда они почти все в блоке сейчас)
Владею:
- Photoshop
- Видеомонтаж: Camtasia Studio, Inshot
- Был опыт работы с СРМ системой
Я предоставляю такие услуги:
-Ежедневная публикация новостей на любую тематику.
-Проведение конкурсов в группе.
-Наполнение группы контентом (фото,аудио,видео материалами);
-Работаю как с инстаграмом, так и с другими соцсетями
-Работаю ежедневно.
-Гарантирую качественное и своевременное выполнение своих обязанностей.
Мои контакты:
- Telegram: @deiwstar
- WhatsApp: +380999072496
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Рад сотрудничеству с Даниилом, все четко и быстро, рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, спасибо!