Контент-мейкер

﻿Я занимаюсь контент-мейкерством уже свыше 8 лет, начинал работать в СММ Агенстве "Кайот", после перешел в инстаграм.

Работаю с крупными инстаграм-пабликами уже более 5 лет, такими как:

Опыт был со многими инстаграм проектами, по мимо развлекательной тематики, начиная от спортивных новостей, заканчивая контентом для адалт-индустрии.

Примеры моей работы можно наглядно наблюдать в страницах, которые веду в данным момент (Правда они почти все в блоке сейчас)

Владею:

- Photoshop

- Видеомонтаж: Camtasia Studio, Inshot

- Был опыт работы с СРМ системой

Я предоставляю такие услуги:

-Ежедневная публикация новостей на любую тематику.

-Проведение конкурсов в группе.

-Наполнение группы контентом (фото,аудио,видео материалами);

-Работаю как с инстаграмом, так и с другими соцсетями

-Работаю ежедневно.

-Гарантирую качественное и своевременное выполнение своих обязанностей.

Мои контакты: