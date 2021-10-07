ВИДЕОМОНТАЖ в Adobe Premiere и After Effect

Хореографическое образование(1981) Владимирский колледж искусствРежиссерское(1988) и филологическое образование(2012) ( МГУКИ + МИОО)Дикторско-редакторские курсы в Останкино(2000-2001)36 лет стажа творческой педагогической работы по направлениям ТАНЕЦ-ТЕАТР-ТЕЛЕВИДЕОТВОРЧЕСТВО20лет работы в недвижимости-эксперт вторичное жильеПишу стихи и песни. Есть свой сборник. Член Интернационального Союза Писателей.

Снималась в сериалах как актриса.С 2016 года на пенсии2021 год - Закончила курс Продающие видеопрезентации в школе Алексея РадонецЗаканчиваю курс Свободный Фрилансер в той же школеПродолжаю обучение на курсе Анимация и Клуб ВидеомонтажеровМонтирую с 2005 года в Премьер Про. С этого года+ в Афтер Эффект.Первая моя работа по рекламе - для кафе. Можете посмотреть на Ютьюб https://youtu.be/2sBmYskCk_AНа моем видеоканале АЙСЕДОРА ЕСЕНИНА можно посмотреть мои прошлые видео https://www.youtube.com/channel/UCwPAQEUCANO5QLZ5R4qbBOA