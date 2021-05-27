Нужно сделать красивое и информативное видео о программе (https://www.leadertask.ru/) на 1 минуту. Озвучку сделаем отдельно, если предложите свою - обсудим. Формат больше похож на скринкаст, но дальше буду использовать его в рекламе. Скину основные ...
3 минуты видео: перевод, субтитры и монтаж (английский в грузинский)
Ищу человека со знанием английского и грузинского (грузинский родной) для перевода видео, изготовления и наложения субтитров с последующим монтажом нового видео. Ссылку отправлю в личку. Сделать нужно до 15:00 28 мая. Оплата wmz/юмани.
Приблизительный порядок работы:
1. Исполнитель скачивает видео, делает субтитры и монтирует новое видео, высылает на проверку.
2. Я показываю носителям языка, если нет проблем с переводом, перевожу деньги, если проблемы есть, отправляю на доработку.
3. Оплата по факту выполнения работы полностью. Результатом работы должно быть видео до 30 Мб. + нужны исходники, проект с указанием используемой программы, на случай внесения правок.
Пишите, пожалуйста, приблизительный бюджет.
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