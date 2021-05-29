Смонтировать видео для тик ток и инстаграм

Нужно сделать красивое и информативное видео о программе (https://www.leadertask.ru/) на 1 минуту. Озвучку сделаем отдельно, если предложите свою - обсудим. Формат больше похож на скринкаст, но дальше буду использовать его в рекламе. Скину основные ...