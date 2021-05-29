Смонтировать видео для тик ток и инстаграм

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Завершен4 заявки296 просмотров

Смотнтировать видео для тик ток и инстаграм рекламы - 1080х1920 (9:16) 15-20 сек. 

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4 года назад
guest_16221889005807
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tata1230
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, рекомендую!
Приятный и вежливый заказчик! Очень рада работать! Рекомендую !!!!!

Заявки фрилансеров

Владислав
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елена
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
tata1230
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
4 года назад

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