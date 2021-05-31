Необходим профессиональный монтаж для мини-ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт27 заявок634 просмотра

Необходимо сделать видеоролик из нескольких видео (общая продолжительность итогового ролика 20-30 сек)Понадобится ретушь лица и наложение цветокоррекции, или красивых фильтров, а также наложение музыки (чтобы происходящее было в такт)Ожидаемый итог: мини-фильм, который будет смонтирован профессионально

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