Deepfake видео (замена лица)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок945 просмотров

Разговорное видео формата говорящая голова. Задача - заменить лицо человека на лицо известной личности по технологии Deepfake (точность должна быть максимальная, чтобы обыватель не смог отличить) + заменить голос по этой же технологии. Видео на 15 мин.

Заказов по дипфейку будет в будущем очень много. Платить буду щедро. Не знаю сколько это должно стоить, поэтому указывайте свои варианты цены.

4 года назад
alaniagucci
Визинов 
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