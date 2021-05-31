Deepfake видео (замена лица)

Разговорное видео формата говорящая голова. Задача - заменить лицо человека на лицо известной личности по технологии Deepfake (точность должна быть максимальная, чтобы обыватель не смог отличить) + заменить голос по этой же технологии. Видео на 15 мин.

Заказов по дипфейку будет в будущем очень много. Платить буду щедро. Не знаю сколько это должно стоить, поэтому указывайте свои варианты цены.