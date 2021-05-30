1. Монтаж видео 2. Добавлять субтитры для видео 3. Оформлять опросы и т.д. Делать нужно будет на регулярной основе от 3 до 5 сториз в день, иногда нужно монтировать ...
CS:GO монтаж нарезки под музыку (1.5-2 минуты) Идеально как в примере
Примеры https://youtu.be/Q_Cp2aB876g?t=27
https://youtu.be/0BjfQG0DtVc?t=39
https://www.youtube.com/watch?v=DJMqd_9-Qys
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