Дизайнер
Доброго времени суток.Всем бонжур, меня зовут Артур, я начинающий дизайнер
Предлагаю услуги:
•картинок для рекламы
•шапка канала для ютуба
•превью для видео в ютуб
•создание обложек для актуальных(instagram)
•баннеров
•иллюстраций к постам
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Курс монтажа37 просмотров
- Курс Копирайтеров42 просмотра
- Рекламный макет36 просмотров
- Дизайн лого,баннеров,превью,макеты для рекламы43 просмотра
- Монтаж106 просмотров
- Природа115 просмотров
- Видеомонтаж96 просмотров
- Делаю монтаж в любом стиле.112 просмотров