Дизайнер

Доброго времени суток.Всем бонжур, меня зовут Артур, я начинающий дизайнер

Предлагаю услуги:

•картинок для рекламы

•шапка канала для ютуба

•превью для видео в ютуб

•создание обложек для актуальных(instagram)

•баннеров

•иллюстраций к постам