Цель: Разработать рекламный видео-креатив

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка127 просмотров

﻿Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложенияТребования:Длина видео: 15-20 секунд;Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту в ФБ или Инстаграме и обратили внимание на рекламный креатив;Язык креатива: английский;Подготовить в 2х форматах: 1080х1920, 1080х1350;Креатив должен заканчиваться пекшотом.Скрыть заказ

4 года назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

n0izzz
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$42
1 день
Escrow
💪🏽
Супер!

Заявки фрилансеров

n0izzz
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад