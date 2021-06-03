Написать текст из видео на ютубе.

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Завершен18 заявок456 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо написать текст который диктует человек в  видео ролике на ютубе. 

ролик длиной 4 минуты.

4 года назад
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

olgadies
Ольга 
44 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$2
1 день
😀 Спасибо за в сроки выполненное задание. Вопросов к качеству нет. Все согласно оговорённому ТЗ. Дальнейшее сотрудничество обеспечено. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо, было приятно работать с заказчиком.

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olgadies
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