Необходим монтаж коротких роликов (по 60 секунд) из исходников большего объема. Добавить спецэффекты, озвучку. Вышлю исходники и образец, буду рада вашим креативам на этот счет.
Видеомонтаж сериала
Требуется грамотный видеомонтажер для полупрофессионального сериала.
Объем работы - 6-7 серий, хронометраж до 24 минут. (4к разрешение)
Умение со стороны видеомонтажера:
1.Склейка
2. Добавление видеоэффектов
3. Саунд дизайн
4. Работа со звуком
5. Цветокоррекция
...
Наличие портфолио.
С нашей стороны предоставляем:
1. Сценарий
2. Информацию о видео и аудио файлах (Цветовой профиль, ББ и пр.)
3. Предпочтения по монтажу
4. Референсы
...
За качеством выполняемой работой будет следить режиссер видеомонтажа.
Работа в линейке Adobe (Premiere pro, After effects и др.), Resolve Davinchi.
Оплата 50на50 (до и после)
Город не важен, важно качество работы.
Срок сдачи проекта до 2-х месяцев после отправки материала.
Заявки фрилансеров
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