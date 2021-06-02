Видеомонтаж сериала

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Закрыт17 заявок578 просмотров

Требуется грамотный видеомонтажер для полупрофессионального сериала.

Объем работы - 6-7 серий, хронометраж до 24 минут. (4к разрешение)

Умение со стороны видеомонтажера:

1.Склейка

2. Добавление видеоэффектов

3. Саунд дизайн

4. Работа со звуком

5. Цветокоррекция

...

Наличие портфолио.

С нашей стороны предоставляем:

1. Сценарий

2. Информацию о видео и аудио файлах (Цветовой профиль, ББ и пр.)

3. Предпочтения по монтажу

4. Референсы

...

За качеством выполняемой работой будет следить режиссер видеомонтажа.

Работа в линейке Adobe (Premiere pro, After effects и др.), Resolve Davinchi.

Оплата 50на50 (до и после)

Город не важен, важно качество работы.

Срок сдачи проекта до 2-х месяцев после отправки материала.

4 года назад
zapasnoy297
Глеб 
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