berezovskyi

Станислав Березовский - таргетолог Facebook/Instagram и видео-монтаж

В сфере монтажа я довольно давно. Сначала редактировал свадьбы и выпускные. Также я работал оператором на спортивных видеотрансляциях в городе Харьков. Выполнил множество мелких заказов связанных с видеомонтажём на фрилансе. Сотрудничал с интернет магазинами, монтировал видео-обзоры на продукцию, обзоры на мультфильмы, тревел блоги. Также я занимаюсь рекламой, настраиваю таргетинг в соц.сетях (фейсбук/инстаграм/вконтакте) и поисковых системах (googleads/amazonads/etsyads). Часто в моих проектах нужно было монтировать рекламные ролики для ютьюба и баннеры для соц.сетей. Сейчас хотел бы сотрудничать долгосрочно, стабильно и качественно. От меня Вы можете ожидать скорость работы, соблюдение дедлайнов и ТЗ, ответственность. У меня свободный уровень 4 языков: украинский, русский, английский, словацкий. Немного знаю чешский. Готов выполнить тестовое задание.