Отредактировать Видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт16 заявок761 просмотр

Необходимо скачать и отредактировать видео, что бы не было текста на видео https://youtu.be/YeTTaFtI2Ps

4 года назад
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