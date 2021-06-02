Необходимо скачать и отредактировать видео, что бы не было текста на видео https://youtu.be/YeTTaFtI2Ps
Монтаж видео роликов для инстаграм и ютуб
Необходим монтаж коротких роликов (по 60 секунд) из исходников большего объема. Добавить спецэффекты, озвучку.
Вышлю исходники и образец, буду рада вашим креативам на этот счет.
Заявки фрилансеров
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