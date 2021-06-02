Монтаж видео роликов для инстаграм и ютуб

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт44 заявки723 просмотра

Необходим монтаж коротких роликов (по 60 секунд) из исходников большего объема. Добавить спецэффекты, озвучку.

Вышлю исходники и образец, буду рада вашим креативам на этот счет.

4 года назад
Yana-na
Яна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Оля
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Мария
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алиса
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Яков
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Маргарита
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Ксения
 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анжелика
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Влад
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
41 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Роман
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ангелина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Лера
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
19 отзывов
4 года назад
Влада
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Стас
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
4 года назад
Светлана
 
52 года
4 года в сервисе
Была
год назад
19 отзывов
4 года назад
Анастасия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Варвара
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Ирина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Яна
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алкесей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Даниил
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Борис
 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
Иван
 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Максим
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Влад
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
51 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов
4 года назад
Александр
 
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов
4 года назад