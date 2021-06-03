Заставка для youtube-канала

Необходимо сделать видеоролик из нескольких видео (общая продолжительность итогового ролика 20-30 сек)Понадобится ретушь лица и наложение цветокоррекции, или красивых фильтров, а также наложение музыки (чтобы происходящее было в такт)Ожидаемый итог: мини-фильм, который будет смонтирован профессионально