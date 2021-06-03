Всем привет. Нужно сделать красивое видео расписание тренировок трех залов, выкладывать будем в сторис Профиль https://www.instagram.com/jumpfit_03/ Расписание тренировок https://jumping03.fitbase.io/schedule-fitbase-widget/ Вот пример (делал ...
Заставка для youtube-канала
Заставка для youtube-канала на 3 с-5 сек. (делать БЕЗ ЗВУКА)
Текстовая заставка
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Онлайн-калькуляторы
no sound no hard
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Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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