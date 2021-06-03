Заставка для youtube-канала

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Закрыт14 заявок662 просмотра

Заставка для youtube-канала на 3 с-5 сек. (делать БЕЗ ЗВУКА)

Текстовая заставка

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Онлайн-калькуляторы

no sound no hard

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4 года назад
semestr
Андрей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
Был
25 минут назад
4 года назад
$25
2 дня
ТОП-5
Видеомонтаж

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
41 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Роман
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
Был
25 минут назад
4 года назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Борис
 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
4 года назад
Елена
 
56 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Вячеслав
 
41 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Светлана
 
52 года
4 года в сервисе
Была
год назад
19 отзывов
4 года назад
Владимир
 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владимир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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