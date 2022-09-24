Сайты под ключ от лендингов до магазинов! Профессиональная верстка! Авторский дизайн!

Веду блоги о веб-дизайне и фрилансе:

Мой Instagram: https://www.instagram.com/vyacheslav_designer

Для связи!!!

 Telegram: https://t.me/viz_slava

👋 Привет!

Меня зовут Вячеслав и я веб-дизайнер из Сибири. У нас тут морозы, поэтому сижу дома и дизайню сайты и т.п. Мне 37 лет.

А ещё я педант, так говорит моя жена. Дочка обижается за то, что я провожу с компом больше времени. Я бы сказал люблю доделать всё до конца. Делу время, а потехе час. Не люблю видеть ошибки в дизайне, но иногда сам учусь на них. В дизайне меня совсем не радует плагиат, поэтому делаю индивидуальный современный дизайн. Да-да, я никуда и никогда не пропадаю, у меня нет кошки, которая может заболеть, я всегда на связи🔥

Напиши мне, если тебе нужен дизайн

⁃ Сайтов (лендинги, магазины, сайт-визитки и т.д.)

⁃ Чек-листов, гайдов

⁃ Рекламных макетов

- Баннеров

Всем желаю успехов и крутого дизайна!