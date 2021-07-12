Расписание тренировок в сторис

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен11 заявок2483 просмотра
#1$5

Всем привет.

Нужно сделать красивое видео расписание тренировок трех залов, выкладывать будем в сторис

Профиль https://www.instagram.com/jumpfit_03/

Расписание тренировок https://jumping03.fitbase.io/schedule-fitbase-widget/

Вот пример (делал сам, все криво-косо, зато понятна идея) https://gc-temp.supafiles.com/247689/video_2935863_5018348.mp4

Часть исходных видео https://drive.google.com/drive/folders/1v2nZPwy38ePhtpciWmGn-zNR_eP4npbh?usp=sharing

Участников прошу сделать одно видео, на среду.  С победителем сделаем все остальные дни. + закажу рекламные материалы для таргета.

Продолжительность видео на ваше усмотрение.

4 года назад
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Победитель конкурса

DimaStepaniuk
Дмитрий 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Все отлично! Сторисы огонь!
Чёткая постановка задачи, хорошая коммуникация, быстрая оплата. Рекомендую!

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