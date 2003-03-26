Монтажёр видео, оператор, видеограф
Меня зовут Даниил и я видеомонтажёр.
Если вам нужна быстрая и качественная работа - вы попали по адресу. Работаю в сфере уже 5 лет, набрался опыта. Работу выполняю крайне быстро и качественно, любые исправления бесплатно.
Выбирая меня вы выбираете качество и скорость за невысокую цену
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Видео для FIREE6 просмотров
- Видео для OknaStreet8 просмотров
- Видео для OknaStreet7 просмотров
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