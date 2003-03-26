Монтажёр видео, оператор, видеограф

Меня зовут Даниил и я видеомонтажёр.

Если вам нужна быстрая и качественная работа - вы попали по адресу. Работаю в сфере уже 5 лет, набрался опыта. Работу выполняю крайне быстро и качественно, любые исправления бесплатно.

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