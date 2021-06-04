Добрый день

Нужно сделать простой монтаж видеороликов об уходе за волосами и косметике

Основная задача состоит в наложении записи диктора на английскую (оригинальную) дорожку и добавлении титров

В некоторых видео может потребоваться повторить несложную анимацию титров

То есть если вы достаточно знаете After Effects, чтобы полностью, идентично повторить несложную анимацию титров, то тогда это будет большим плюсом

В целом задачи сами по себе простые, но их важно выполнять идентично оригиналу, буквально кадр в кадр

Примеры наложения дикторской записи и анимации текста https://drive.google.com/drive/folders/1tHbHaPGq8-IJFnd-0gB3_49wC92Jf4Gv?usp=sharing

Интересует ваш прайс

И отдельно за сколько бы сделали тот 30-секундный кусочек как в примере