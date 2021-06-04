Требуется сделать заставку для видеоролика. Идея банальна - вращающийся земной шар, яркая точка на карте - куда мы приземляемся и происходит увеличение масштаба карты. В общем, как у многих тревел-блогеров. Примеры ...
Простой монтаж видеороликов об уходе за волосами и косметике
Добрый день
Нужно сделать простой монтаж видеороликов об уходе за волосами и косметике
Основная задача состоит в наложении записи диктора на английскую (оригинальную) дорожку и добавлении титров
В некоторых видео может потребоваться повторить несложную анимацию титров
То есть если вы достаточно знаете After Effects, чтобы полностью, идентично повторить несложную анимацию титров, то тогда это будет большим плюсом
В целом задачи сами по себе простые, но их важно выполнять идентично оригиналу, буквально кадр в кадр
Примеры наложения дикторской записи и анимации текста https://drive.google.com/drive/folders/1tHbHaPGq8-IJFnd-0gB3_49wC92Jf4Gv?usp=sharing
Интересует ваш прайс
И отдельно за сколько бы сделали тот 30-секундный кусочек как в примере
Заявки фрилансеров
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