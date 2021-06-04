Cделать заставку для видеоролика

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Закрыт15 заявок622 просмотра

Требуется сделать заставку для видеоролика.

Идея банальна - вращающийся земной шар, яркая точка на карте - куда мы приземляемся и происходит увеличение масштаба карты. В общем, как у многих тревел-блогеров.

Примеры похожего:

https://youtu.be/GD_XIiRAu9o?t=23

https://www.youtube.com/watch?v=a01FMYngGJE

Длительность в районе 10 секунд. Интересует ориентировочная стоимость.

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