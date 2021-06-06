Видеосъемка оператор/монтажер на юмористический ролик. Москва

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка397 просмотров

Баблы. Мысли гостей"Обучим, НО

Обязательно:

- опыт съемок подобных роликов с быстрым монтажом на месте

- чувство юмора

- опрятный внешний вид

Сьемка интервью на велком 1 час

Монтаж на месте ~4 часа

4 года назад
shagvaO
Ольга 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Матвей
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад