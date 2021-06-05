Монтаж коротких видео на YouTube

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Закрыт32 заявки1384 просмотра

Монтаж короткого видео клипа 2:00 минуты на YouTube. Клип - песня пародия на популярную музыку. Видео ряд монтируется из картинок в свободном доступе в интернете и подбирается монтажером самостоятельно исходя из текста песни либо делается из материалов представленных заказчиком. Примеры работ см на моем канале КРИПТИ https://youtube.com/c/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%9F%D0%A2%D0%98

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