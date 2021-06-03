Видеосъемка оператор/монтажер на юмористический ролик

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Закрыт1 заявка652 просмотра

"Баблы. Мысли гостей"Обучим, НО

Обязательно:

- опыт съемок подобных роликов с быстрым монтажом на месте

- чувство юмора

- опрятный внешний вид

Сьемка интервью на велком 1 час

Монтаж на месте ~4 часа

Только Москва

4 года назад
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Ольга 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Матвей
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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