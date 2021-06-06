Нужно создать Анимированное видео Доставки воды (для инстаграмма) короткое до 15 секунд
Смонтировать серию вступительных видеороликов к игре
Необходимо смонтировать серию вступительных видеороликов к игре, которые знакомят нового игрока с механиками игры.
Планируется серия роликов, в которых монтаж примерно одинаковый, и отличается только графика и надписи. То есть сценарий, хронометраж, расположение элементов примерно одинаковое. Разные видео с одинаковой сутью. Предполагается, что подход к созданию таких видео отрабаывается на первом, и создание последующих требует меньше времени.
Монтажный проект должен позволять легко можно было менять надписи и собирать новые видео с другой графикой.
Тематики - слоты казино.
Вся графика предоставляется. В случае нехватки графических элементов они будут созданы и предоставлены по запросу.
Графика для первого видео: https://www.figma.com/file/slCwL6PcGKFj17XJ0CQxW9/Video-Art?node-id=0%3A1
Озвучка не нужна.
Портретная ориентация (в примерах видео горизонтальное).
Пример видео:
https://www.youtube.com/watch?v=V_YJLTMqANQ&ab_channel=Mobgams
https://www.youtube.com/watch?v=CWo1E0EYlis&ab_channel=Mobgams
Задача: сымитировать внутриигровое обучение. С помощью видео это сделать проще, чем программировать.
Должны присутствовать шаги:
- нажатие на спин, получение выигрыша
- увеличение ставки
- нажатие на спин, получение выигрыша. 2 или 3 раза.
- нажатие на спин, получение огромного выигрыша с поздравительной анимацией
На всех этих шагах показываем обучающий курсор (рука, тапающая по кнопке) и пишем, что нужно сделать. Надписи на английском языке.
В примерах анимации довольно сложные, можно делать проще по исполнению. Но выглядеть должно качественно.
Финальная поздравительная анимация должна содержать:
- Увеличивающийся счётчик выигрыша
- Спецэффекты
- Увеличение уровня игрока
Элементы с показом иконок разных слотов и выбором имени, как в конце примеров, делать не нужно.
На выходе должно быть обучающее видео как целиком, так и разрезанное на логические части.
Пример:
[https://www.youtube.com/watch?v](https://www.youtube.com/watch?v=m9ZPRMOj_YM&list=PLxO7Y8LNAO6p4G8SHKw6cK_-En9Moh1Vv)
В примере 6 видеоотрезков. В конце каждого отрезка (кроме последнего) видео останавливается и игра ожидает тап от игрока. То есть разрезать видео нужно так, чтобы последний кадр содержал в себе указание игроку, что делать, и обучающий курсор, указывающий на нужную кнопку.
При отклике присылайте примеры ваших работ и укажите примерную цену.
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