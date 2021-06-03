Сделать видео-комментарий о любимом предмете

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки504 просмотра

Сделать видео-комментарий о любимом предмете

Здравствуйте мне нужно сделать видео-комментарий.

Я хочу видео-комментарий, рассказать о своём любимом предмете чем он вам нравится.

Если вам от 16 до 18 лет то вас сразу выбираю.

Подробная инструкция с примерами и образцами:

4 года назад
guest_16229008382346
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Богдан
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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