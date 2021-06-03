Сделать видео-комментарий о любимом предмете

Здравствуйте мне нужно сделать видео-комментарий.

Я хочу видео-комментарий, рассказать о своём любимом предмете чем он вам нравится.

Если вам от 16 до 18 лет то вас сразу выбираю.

Подробная инструкция с примерами и образцами: