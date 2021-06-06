Монтаж с эффектами для детского YouTube канала

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт32 заявки901 просмотр

Запускаем YouTube канал и ищем монтажера , который будет монтировать подобные видео с эффектами.

Пример 

https://youtu.be/RD8jj3W6byc

Кому интересно,пишите и обсудим детали.

4 года назад
ksusha881
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Диана
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Александр
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Амир
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
53 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Яков
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Родригез
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кирилл
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Диана
 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 отзывов
4 года назад
Егор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Владимир
 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Людмила
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Алкесей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
4 года назад
Андрей
 
41 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Максим
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Данила
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Влад
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
61 год
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
51 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов
4 года назад
Вячеслав
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать видео-комментарий о любимом предмете

    $7

    Сделать видео-комментарий о любимом предмете Здравствуйте мне нужно сделать видео-комментарий. Я хочу видео-комментарий, рассказать о своём любимом предмете чем он вам нравится. Если вам от 16 до 18 лет то вас сразу ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Монтаж коротких видео на YouTube

    Монтаж короткого видео клипа 2:00 минуты на YouTube. Клип - песня пародия на популярную музыку. Видео ряд монтируется из картинок в свободном доступе в интернете и подбирается монтажером самостоятельно исходя из текста песни либо делается ...

    Видеомонтаж32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Несложный видеомонтаж до 1 мин.

    $3

    Добрый день, нужно отредактировать несколько простых видеороликов для маркетплейсов. Типичное задание: 1. Убрать статичный логотип (если есть) 2. Разместить плашки с текстом (закрыть имеющиеся плашки с текстом в похожем ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Простой монтаж видеороликов об уходе за волосами и косметике

    Добрый день Нужно сделать простой монтаж видеороликов об уходе за волосами и косметике Основная задача состоит в наложении записи диктора на английскую (оригинальную) дорожку и добавлении титров В некоторых видео может потребоваться ...

    Видеомонтаж26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Cделать заставку для видеоролика

    Требуется сделать заставку для видеоролика. Идея банальна - вращающийся земной шар, яркая точка на карте - куда мы приземляемся и происходит увеличение масштаба карты. В общем, как у многих тревел-блогеров. Примеры ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Расписание тренировок в сторис

    $5

    Всем привет. Нужно сделать красивое видео расписание тренировок трех залов, выкладывать будем в сторис Профиль https://www.instagram.com/jumpfit_03/ Расписание тренировок https://jumping03.fitbase.io/schedule-fitbase-widget/ Вот пример (делал ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Заставка для youtube-канала

    Заставка для youtube-канала на 3 с-5 сек. (делать БЕЗ ЗВУКА) Текстовая заставка ==================================== Онлайн-калькуляторы no sound no hard ====================================

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад