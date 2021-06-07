Монтаж мотопутешествия.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт22 заявки635 просмотров

Желательно браться человеку который уже монтировал (Travel blog) мотопутешествия.

Видео с мотопутешествия. Отсняты ролики на две камеры. Одна центральная (основная, весь контент на ней ) и вторая боковая со шлема (крупным планом ,в основном это видео дороги).

Все файлы разложены по папкам - удобно понимать где со шлема, а где с обычной камеры. Все файлы уже выстроены в правильном порядке в программе excel есть описание, поэтому удобно понимать последовательность .Ваша задача смонтировать ролики, добавить эффекты,переходы, где нужно добавить музыку фоном, оушн графику, чтобы видео получилось сочным, динамичным и его хотелось смотреть до конца.

Вы как мастер должны видеть общую картинку.

Работу делать не строго по тз, ваши правки как профессионала только приветствуется.

Ориентировочная  продолжительность от 1 до 1.5 часа.

Бюджет 10 000 рублей.

Кто готов, оставляйте свои заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО с ссылками на портфолио.

Люди , кто никогда не брались за монтаж личного блога , путешествий. И делают только коммерческие видео, пожалуйста не беритесь за работу .

Перед началом работы можем созвониться и обговорить все нюансы

4 года назад
Marygalagura
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ева
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Карина
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Влад
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Руслан
 
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
53 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дима
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Иронов
 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Вадим
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Егор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Вячеслав
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
20 отзывов
4 года назад
Владимир
 
56 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Владимир
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Тимур
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад