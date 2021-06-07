из видео убрать и подогнать под нужный формат
Монтаж мотопутешествия.
Желательно браться человеку который уже монтировал (Travel blog) мотопутешествия.
Видео с мотопутешествия. Отсняты ролики на две камеры. Одна центральная (основная, весь контент на ней ) и вторая боковая со шлема (крупным планом ,в основном это видео дороги).
Все файлы разложены по папкам - удобно понимать где со шлема, а где с обычной камеры. Все файлы уже выстроены в правильном порядке в программе excel есть описание, поэтому удобно понимать последовательность .Ваша задача смонтировать ролики, добавить эффекты,переходы, где нужно добавить музыку фоном, оушн графику, чтобы видео получилось сочным, динамичным и его хотелось смотреть до конца.
Вы как мастер должны видеть общую картинку.
Работу делать не строго по тз, ваши правки как профессионала только приветствуется.
Ориентировочная продолжительность от 1 до 1.5 часа.
Бюджет 10 000 рублей.
Кто готов, оставляйте свои заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО с ссылками на портфолио.
Люди , кто никогда не брались за монтаж личного блога , путешествий. И делают только коммерческие видео, пожалуйста не беритесь за работу .
Перед началом работы можем созвониться и обговорить все нюансы
Заявки фрилансеров
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