Монтаж ролика для ютуб, экспертный блог, видео 10-15 мин. раскадровку и референс отправлю. Работу нужно выполнить к 22.07 до 17:00.
Смонтировать видео для видео блога
Надо смонтировать видео длину где-то от 10 15 минут ! Сырого материала где-то час ! Ищу надёжного человека который сможет монтировать 2/3 ролика в неделю
Заявки фрилансеров
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