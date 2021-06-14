Смонтировать видео для видео блога

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Закрыт75 заявок792 просмотра

Надо смонтировать видео длину где-то от 10 15 минут ! Сырого материала где-то час ! Ищу надёжного человека который сможет монтировать 2/3 ролика в неделю

4 года назад
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