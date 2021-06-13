Графические видео с природными и городскими ландшафтами .

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Закрыт6 заявок965 просмотров

Добрый день!Требуется создание видео для медитации с природными и городскими ландшафтами , на основе уникальных фото с добавлением реалистичных метео эффектов (дождь , тучи,  и т.д) . А так же добавление движущихся объектов сочетающихся с общей картиной  для усиления присутствия (ручей, водная рябь, качающиеся деревья). Необходим  опыт и креативность  в данной теме . Возможно создание подобных объектов только с помощью 3D графики .Продолжительное сотрудничество при взаимном понимании.

4 года назад
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