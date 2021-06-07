Монтаж видео для хоккейного ютуб-канала

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт19 заявок537 просмотров

Необходимо смонтировать видео в final cut по готовому сценарию с тайм-кодами. Линейный монтаж, ничего сложного

4 года назад
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