Монтаж ролика для ютуб, экспертный блог, видео 10-15 мин. раскадровку и референс отправлю. Работу нужно выполнить к 22.07 до 17:00.
DeepFake Мастер
Нужен человек, который делает Дипфейк На высоком уровне, Присылайте ваши работы и для связи Тг.
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