Монтаж онлайн интервью на 20 мин (нарезка, склейка)

Интервью на английском, поэтому желательно знать английский на минимальном урвоне. Но я предоставлю текстовую версию интервью, поэтому вы сможете четко ориентироваться, что вставлять, а что обрезать.

Интервью записывалось около 40 минут, а по итогу нужно сделать видео на 20.

Исходные файлы состоят из следующего:

1. Запись с экрана зум конференции.

+ каждый участник интеревью (их 2 человека) записывали себя отдельно на свою камеру

2. Запись интервьюера

3. Запись гостя

Стиль монтажа примерно как здесь: https://www.youtube.com/watch?v=XxQLoN8JUl4&t=2s

Только в нашем интервью не будет такого как референсе графика слева. У нас будет 2 окна - 2 гостя. И 4 плана демонстрации участников:

1 план - 50% на 50% - в тех случаях, где идет живая беседа

2 план - 30% на 70% - в тех случаях, где один долго говорит, а другой долго молчит (большую часть интервью нужно использовать такой план)

3 план - 100% на 0% - в тех случаях, где гость рекламирует свой сервис (3-4 раза за интервью всего)

Исходные файлы предоставлю исполнителю.

Со звуком и цветом работать не нужно. Интро, инфографика, текст и т.п. - не нужны. Здесь нужно только хорошо нареза без брака согласно тексту и поработать с планами. Все.

Срок 2 дня