Нужен оператор-монтажер для 2-3 роликов

Мне нужно записать пару (2-3 шт.) роликов по 15-20 минут и выкинуть их на ютуб. Стиль - "научпоп" и видеорепортаж с места событий. Жанр - разговорный. У меня есть фотоаппарат, экшн-камера, штатив и петличка. Нужен молодой и креативный оператор-режисер в Киеве. Голивудских спецефектов делать не нужно. Все необходимо просто порезать, вставить пару фоточек в нужных местах. Должно быть просто и гармонично. Территориально - три локации левый берег и авиационный музей. Спасибо за отклики. Используемые программы - Файналкат, пример про (Сони Вегас - не в коем случае).